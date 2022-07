Abfertigungsprobleme

Täglich müssen tausende Koffer nachgesendet werden. (IMAGO/STAR-MEDIA)

Am Frankfurter Flughafen lagern nach Angaben des Betreibers Fraport in Spitzenzeiten tausende Koffer, die nachgesendet werden müssen. Es seien deutlich mehr als in normalen Zeiten, hieß es. Ein Grund ist demnach die mangelnde Pünktlichkeit zahlreicher Flüge.

Auch der Berliner Flughafen BER berichtet von täglich rund 300 Koffern, die von den Fluggesellschaften an ihre Kunden nachgesendet werden müssen, wie eine Sprecherin sagte. Ähnlich ist die Situation an den Flughäfen in München, Hannover und Stuttgart.

Viele Flughäfen haben aufgrund von Personalmangel Probleme mit der Abfertigung von Gepäck und Passagieren. Allein die Lufthansa strich tausende Verbindungen im Sommerflugplan.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.