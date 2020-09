Im Streit um Tonbandaufnahmen von Altbundeskanzler Kohl hat der Journalist Heribert Schwan vor dem Bundesgerichtshof eine Niederlage erlitten.

Laut der Entscheidung der Karlsruher Richter muss Schwan Kohls Witwe, Maike Kohl-Richter, Auskunft über Verbleib und Anzahl von Kopien sowie Abschriften der Bänder geben. Zudem müsse sie auch über den konkreten Inhalt der Kopien und Abschriften informiert werden. Für Kohl-Richter ist das Urteil die Voraussetzung, um in weiteren Schritten eine mögliche Herausgabe und etwaige Schadenersatzansprüche einklagen zu können. Die Herausgabe der Original-Tonbänder hatte der Altkanzler noch zu Lebzeiten erstritten.



Kohl hatte dem Journalisten und Historiker 2001 und 2002 in zahlreichen Treffen ausführlich aus seinem Leben berichtet. Schwan zeichnete etwa 630 Stunden an Gesprächen auf. Noch vor Vollendung der Memoiren kam es jedoch zum Bruch. Seither beschäftigt der Rechtsstreit die Gerichte.