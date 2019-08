Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf zu Strukturhilfen für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen beschlossen.

Konkret sollen den Ländern bis zum Jahr 2038 rund 14 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Ziel ist es, den Strukturwandel in den Braunkohleregionen in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zu unterstützen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier, CDU, nannte das Paket eine große Chance für die Revierländer. Der Vorsitzende des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW, Priggen, mahnte im Deutschlandfunk an, die Zusagen zum Ausbau des Ökostrom-Anteils auf 65 Prozent einzuhalten.