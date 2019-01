Umweltverbände bewerten den angestrebten Kohleausstieg zwar positiv, halten ihn aber für zu spät. Gestritten wird auch darüber, ob der Hambacher Forst nun erhalten bleibt.

Für den Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser steht jedenfalls fest: Der Hambacher Wald ist gesichert. Er sagte im Dlf, es sei ein starkes Signal, dass ein großes Industrieland wie Deutschland nach dem Atom- nun auch den Kohleausstieg beschlossen habe. Ebenso stark sei das Signal, dass mit der Einigung nun auch der Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen gerettet sei.



Zitat: "Die Proteste von Zehntausenden von Menschen im Wald und für den Wald waren ein Wendepunkt in der Kohle- und Klimapolitik in Deutschland, und es ist der Verdienst jener Menschen, die wirklich über Wochen und Monate im und am Wald waren, dass heute der Wald gerettet ist." Genau so klingt der NABU, Zitat: "Der Hambacher Wald wird nicht mehr für den Braunkohleabbau geopfert werden."

Erhalt nur "wünschenswert"

Allerdings lesen sich die Empfehlungen der Kommission zum Hambacher Forst nicht ganz so endgültig, wie Kaiser das formuliert. Dort heißt es: "Die Kommission hält es für wünschenswert, dass der Hambacher Forst erhalten bleibt." Ähnlich äußerte sich inzwischen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet. In seinem Bundesland liegt der Wald.



Auch der offizielle Twitterkanal von Greenpeace klingt schon zurückhaltender: "Hambi kann gerettet werden", heißt es dort. Aktivisten aus dem Hambacher Forst, die verschiedene Twitter-Profile bespielen, schreiben auch deutlich: "Leider steht da nur: 'Die Kommission hält es für wünschenswert, dass der Hambacher Forst erhalten bleibt' und mit betroffenen Umsiedlern soll ein Dialog geführt werden..."

"Um einen guten Weg gerungen"

Greenpeace-Geschäftsführer Kaiser sieht im Kohlekompromiss allerdings auch den Wermutstropfen, dass in Deutschland erst 2038 endgültig Schluss mit der Kohle-Energie sein solle. In der Kommission sei es dennoch eine wichtige Erfahrung gewesen, dass man miteinander um einen guten Weg gerungen habe. Es sei allen Akteuren klar gewesen, dass man etwas für den Klimaschutz tun müsse.



Auch andere Umweltverbände begrüßen die Einigung zwar. Der allgemeine Tenor bei den Umweltschützern ist aber: Wenn möglich, sollte der Kohleausstieg früher als 2038 erfolgen.



Inzwischen hat sich auch die schwedische Umweltschützerin Greta Thunberg zu Wort gemeldet. Die 15-Jährige ist bekannt für ihre scharfzüngigen Reden gegen die aus ihrer Sicht untätige Politik. Sie twittert: "German coal commission says Germany should go on burning coal until 2038. Shameful and unacceptable.