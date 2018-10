Im Zuge des geplanten Kohle-Ausstiegs fordern ostdeutsche Länder einen Fonds für den Strukturwandel.

Dabei gehe es um mindestens 60 Milliarden Euro für die Braunkohleregionen, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff in Berlin. Die würden für

die Umwandlung von Arbeitsplätzen sowie der Wirtschaft sowie Infrastrukturmaßnahmen benötigt. Sein sächsischer Kollege Kretschmer erinnerte an die Belastungen für Ostdeutsche nach der Wende. Es dürfe nicht noch einmal so einen - Zitat - "Abbruch" geben. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke betonte, die betroffenen Gebiete in seinem Land wollten auch weiterhin Industrieregionen bleiben.



Die Kohlekommission des Bundes berät derzeit über ein Enddatum für das letzte Kohlekraftwerk. Bis Dezember soll die Arbeit abgeschlossen sein.