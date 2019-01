Bundesumweltministerin Schulze hat die Einigung zum Kohleausstieg als guten Kompromiss für den Klimaschutz bezeichnet. Es sei ein Konsens mit allen beteiligten Parteien beschlossen worden, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Die Umsetzung der Maßnahmen werde aber kein Spaziergang werden.

Nicht-Handeln sei jedoch keine Alternative, weil dies letztlich viel teurer würde, betonte Schulze. Bundeswirtschaftsminister Altmaier werde nun entsprechende Gesetze vorschlagen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer forderte die Bundesregierung auf, rasch zu handeln. Der CDU-Politiker sagte der "Rheinischen Post", bis Ende April sollten die Eckpunkte für die wichtigsten Gesetze vorliegen.

RWE geht von "signifikantem Stellenabbau" aus

Der Energiekonzern RWE rechnet wegen des Ausstiegs aus der Kohleverstromung mit einem deutlichen Stellenabbau. Der Vorstandsvorsitzende Schmitz sagte ebenfalls der "Rheinischen Post", er gehe von einem signifikanten Abbau bereits bis 2023 aus, der weit über die bisherigen Planungen hinausgehe. Dies betreffe vor allem die Mitarbeiter der zu schließenden Kraftwerke, aber auch jene im Tagebau. Schmitz betonte, der Stellenabbau werde sozialverträglich erfolgen.

Altmaier: Sicherstellen, dass das Geld auch ankommt

Die Kohlekommission hatte am Samstag empfohlen, bis 2038 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Die Bundesregierung signalisierte, den Ausstieg schnell zu finanzieren. Wirtschaftsminister Altmaier sagte im "Bericht aus Berlin" in der ARD: "Wir sind bereit, einen sehr schnellen Start der Finanzierung zu machen. Dafür steht Geld im Bundeshaushalt zur Verfügung." Die Frage sei aber immer, ob das Geld vor Ort auch ankomme. "Werden die Maßnahmen vor Ort gemacht, werden Straßen und Schienen gebaut." Dafür werde die Bundesregierung ein Maßnahmegesetz verabschieden, in dem es um den Strukturwandel und neue Arbeitsplätze gehe.