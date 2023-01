Nach Lützerath-Räumung

Kohle-Gegner setzen Protestaktionen fort

In der Nähe des abgerissenen Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier haben sich Teilnehmer aus einem Demonstrationszug gelöst und sind in Richtung des Tagebaus Garzweiler gezogen. Nach Polizeiangaben stehen sie nun am Rand des Tagebaus.

17.01.2023