Nach Lützerath-Räumung

Demonstration von Klimaaktivisten nahe dem Tagebau Garzweiler (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Nach Polizeiangaben stehen sie nun am Rand des Tagebaus. Der Aufenthalt an der scharfen Abbruchkante sei gefährlich und verboten, hieß es. Hunderte Menschen sollen sich den Angaben zufolge an den erneuten Protesten beteiligen. Im Braunkohletagebau Inden wurde ein Schaufelradbagger besetzt, der daraufhin die Arbeit einstellen musste. In der Nähe von Rommerskirchen blockierte eine Gruppe von etwa 50 Aktivisten Werksbahnschienen zum Kraftwerk Neurath.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.