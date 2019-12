Das Bundeskabinett hat im Interesse des Klimaschutzes neue Ziele zur Senkung des Energieverbrauchs beschlossen.

Die sogenannte Effizienzstrategie sieht eine Reduktion um 30 Prozent bis zum Jahr 2030 und eine Halbierung bis 2050 vor. Als Referenzjahr gilt 2008. Zu diesem Zweck soll unter anderem die Wärmedämmung und Sanierung von Gebäuden steuerlich stärker gefördert werden. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte, mehr Energieeffizienz sei der Schlüssel, um wirtschaftliches Wachstum, eine zukunftsfähige Energieeffizienz und Klimaschutz in Einklang zu bringen.



Außerdem brachte das Kabinett ein weitreichendes Verbot sogenannter Konversionstherapien auf den Weg. Medizinische Interventionen mit dem Ziel, die sexuelle Orientierung oder die selbstempfundene geschlechtliche Identität einer Person gezielt zu verändern oder zu unterdrücken, sollen bei Minderjährigen generell verboten werden. Bei Volljährigen muss die Behandlung freiwillig sein.



Die Regierung verständigte sich außerdem darauf, 2021 in Brandenburg an der Havel ein neues Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten zu schaffen. Es soll unter anderem Visumsangelegenheiten bearbeiten und 200 Beschäftigte haben.