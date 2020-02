Siemens-Chef Kaeser hat die deutschen Pläne für den Kohleausstieg als zu wenig ehrgeizig kritisiert.

Es könne nicht angehen, dass man bis 2038 brauche, um kohlefrei zu werden, sagte er auf einem Kongress der Grünen-Bundestagsfraktion in Berlin. Wenn man es wolle, dann sei auch 2030 möglich. Dafür müssten die Interessensvertreter aber zusammenkommen und bei Themen wie Ausbau der Stromnetze und Ausbau der Windkraft an einem Strang ziehen. Die Braunkohle-Kraftwerke müsse man dann gegen Entschädigung zuerst abschalten.



Siemens ist in der Ökostrom-Branche sehr aktiv. Zuletzt war das Unternehmen dafür kritisiert worden, dass es eine Zugsignalanlage für eine Kohlemine in Australien liefert.