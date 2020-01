Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat den Vorwurf ehemaliger Mitglieder der Kohlekommission zurückgewiesen, die Abschaltung von Kraftwerken gehe im Gesetzentwurf nicht schnell genug voran.

Er könne alle Stilllegungen zu den vorgesehenen Abschaltterminen zusichern, sagte Altmaier im Deutschlandfunk. Die Kritik, dass es zum Beispiel in den Jahren 2023 bis 2025 keine Stillegungen gebe, sei zwar formal korrekt. Dies sei aber die Phase, in der alle Atomkraftwerke vom Netz gingen. Der CDU-Politiker betonte, dass man der Stromwirtschaft Zeit geben müsse, sich anzupassen. Er habe auch kein Interesse daran, in diesem Zeitraum Kohle- und Atomstrom aus anderen Ländern zu importieren.



Ehemalige Mitglieder der Kohlekommission hatten der Bundesregierung gestern vorgeworfen, dem Druck aus den betroffenen Bundesländern nachgegeben zu haben und sich nicht an den Kohlekompromiss zu halten.