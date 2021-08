Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock hat die Absage von SPD-Kanzlerkandidat Scholz an einen früheren Ausstieg aus der Kohleverstromung kritisiert.

Das vorgesehene Aus für die Kohle im Jahr 2038 sei mit dem deutschen Klimaziel nicht vereinbar, sagte Baerbock der Deutschen Presse-Agentur. Um Kohle unattraktiver zu machen, seien ehrliche Preise nötig. Konkret bedeute das, einen nationalen Mindestpreis beim Emissionshandel einzuführen, der bei 60 Euro pro Tonne Kohlenstoffdioxid beginnen müsse. Scholz hatte sich gestern bei einem Besuch in Südbrandenburg gegen einen Kohleausstieg bereits im Jahr 2030 ausgesprochen, wie ihn die Grünen fordern. Es gebe klare Vereinbarungen, an die man sich halten müsse. Unions-Kanzlerkandidat Laschet ist ebenfalls gegen einen früheren Zeitpunkt für das Ende der Kohleverstromung.



Die "Rheinische Post" berichtet, dass sich der Ausstieg derzeit schneller vollzieht als geplant. Unter Berufung auf das Bundeswirtschaftsministerium heißt es, dies liege an den guten Erfolgen der Ausschreibungen für Steinkohle und zusätzlichen marktgetriebenen Stilllegungen.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.