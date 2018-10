Die Vorsitzende der Grünen, Baerbock, wirft den Ministerpräsidenten mehrerer ostdeutscher Bundesländer Versäumnisse im Umgang mit dem Kohle-Ausstieg vor.

Der "Rheinischen Post" sagte Baerbock, anstatt zu handeln hätten sie die Hände in den Schoß gelegt und ein "Weiter so" propagiert. Diese rückwärtsgewandte Politik verstoße nicht nur gegen die Pariser Klimaschutzziele, erklärte die Grünen-Politikerin, sie verschließe die Augen vor dem notwendigen Strukturwandel in den Regionen.



Am Nachmittag stellen die Ministerpräsidenten der Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg in Berlin ihre Erwartungen an die Kommission für den Kohle-Ausstieg vor. Dabei geht es um die finanzielle Unterstützung für den Strukturwandel.