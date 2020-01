Aus Sicht des Bundesverbands der Deutschen Industrie sind bei der Einigung zum Kohleausstieg zwischen Bund und Ländern zentrale Punkte nicht berücksichtigt worden.

BDI-Präsident Kempf sagte in Berlin, es fehlten Ausgleichszahlungen für steigende Netzentgelte bei Verbrauchern und Unternehmen in Höhe von jährlich zwei Milliarden Euro. Kempf kritisierte darüber hinaus, dass der Ausstiegsprozess lediglich zweimal - in den Jahren 2026 und 2030 - überprüft werden soll. Die Kohlekommission hatte eine weitere Überprüfung bereits im Jahr 2023 gefordert.



Aus Linkspartei und FDP kam Kritik an den geplanten Entschädigungen von mehr als vier Milliarden Euro für die Energiekonzerne.



Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der betroffenen Länder hatten sich heute früh auf einen Zeitplan für den Kohleausstieg bis 2038 verständigt. Bereits in diesem Jahr soll der erste Kraftwerksblock im Rheinland abgeschaltet werden.