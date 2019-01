Einen Tag vor einer entscheidenden Sitzung der Kohlekommssion hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag vor hohen Mehrkosten eines beschleunigten Kohleausstiegs gewarnt.

DIHK-Präsident Schweitzer sprach im "Handelsblatt" von bis zu 170 Milliarden Euro mehr. Er forderte, man müsse auf der Basis von Fakten zu einem verantwortungsvollen Kompromiss kommen. Schweitzer ist auch Mitglied der Kohlekommission, die morgen über ihren Abschlussbericht beraten will. In dem Entwurf sind unter anderem Hilfen für die Beschäftigten der Kohlebranche, Investitionen in die Kohleregionen und Entschädigungen für die Kraftwerksbetreiber enthalten. Konkrete Angaben zur Abschaltung des letzten Kraftwerks gibt es aber nicht.