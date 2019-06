Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Söder fordert, den Ausstieg aus der Kohleenergie um acht Jahre vorzuziehen.

Die deutschen Klimaziele bis 2030 seien nur zu erreichen, wenn die Kohleverstromung dann bereits beendet werde, sagte Söder dem "Münchner Merkur". Der Anfang des Jahres erzielte Kompromiss der Bundesregierung sieht dagegen einen schrittweisen Ausstieg bis 2038 vor. Söder sprach sich zudem dafür aus, die Ausgleichszahlungen für die Bergbauregionen zu überdenken. Das Geld wäre in der Forschung für erneuerbare Energien besser aufgehoben.



Der FDP-Bundestagsabgeordnete Houben hingegen hält einen früheren Ausstieg aus der Kohle für unmöglich. Vor 2038 könne man keine Versorgungssicherheit in Deutschland garantieren, sagte der Energie-Politiker im Deutschlandfunk. Auch benötige die Entwicklung alternativer Techniken zur Stromerzeugung noch Zeit. Zudem könne der Strukturwechsel in den betroffenen Regionen nicht von heute auf morgen gelingen. Ein schnellerer Ausstieg sei daher unverantwortlich.