Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hält einen Kohleausstieg in Deutschland für wünschenswert und realisierbar.

Zu vertretbaren Kosten könne auf die Förderung von Kohle verzichtet werden, heißt es in einer in Berlin veröffentlichten Untersuchung des DIW und mehrerer internationaler Wirtschaftsinstitute. Das Institut beteiligte sich an einer Vergleichstudie zu sechs Ländern - Deutschland, Polen, Südafrika, Australien, Indien und China - und ihrem möglichen Weg aus der Kohle.



Zudem gehe der wirtschaftliche und soziale Nutzen der Kohlewende weit über den Klimaschutz hinaus. In Indien beispielsweise würde eine geringere Abhängigkeit von Kohlekraft, die Wasser zur Kühlung benötigt, dazu beitragen, Konflikte um Wasser in bestimmen Regionen zu verringern. In China und Indien könnte durch eine verminderte Kohlenutzung die Luftverschmutzung erheblich reduziert werden.



Ein zügiger Ausstieg aus der Kohleförderung wäre vorteilhafter für die gesamte Gesellschaft, sagte DIW-Experte Pao-Yu Oei dem Deutschlandfunk. Die Studie zeige, wie der Kohleausstieg für Beschäftigte und betroffene Regionen sozialverträglich gestaltet werden könne. Um die Energieversorgung zu gewährleisten, müssten erneuerbare Energien ganz nach vorne gestellt werden, so der DIW-Experte.



Das DIW Berlin wird als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert.