Mit Blick auf den geplanten Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 haben sich Union und SPD darüber verständigt, wie die Betreiber von Steinkohlekraftwerken entschädigt werden sollen.

Das teilten Vertreter der beiden Bundestagsfraktionen in Berlin mit. Um die Einigung war länger gerungen worden. Sie war nötig, damit Bundestag und Bundesrat zentrale Gesetze zum Kohleausstieg noch in dieser Woche und damit vor der parlamentarischen Sommerpause beschließen können.



Die Steinkohle-Betreiber können nun bei einer vorzeitigen Stilllegung mit höheren Entschädigungen rechnen als ursprünglich geplant. Außerdem soll es Förderprogramme für die Umrüstung auf modernere Technologien geben. Die Unternehmen sahen sich gegenüber Braunkohle-Konzernen benachteiligt, die für das Abschalten ihrer Kraftwerke Zahlungen in Milliardenhöhe erhalten sollen.