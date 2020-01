Die Beschlüsse von Bund und Ländern zum Kohleausstieg stoßen von verschiedenen Seiten auf Kritik. Die Linkspartei kritisiert vor allem die geplanten Entschädigungen von mehr als vier Milliarden Euro für die Energiekonzerne. Der Bundesverband der Deutschen Industrie fordert Ausgleichszahlungen für steigende Netzentgelte. Umweltschützer nennen den Ausstiegs-Fahrplan einen unzureichenden "Irrweg".

Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) bezeichnete die Einigung dagegen als "großen Erfolg". Bundesumweltministerin Schulze (SPD) sagte, Deutschland sei das erste Land, das aus Atom und Kohle aussteige, das sei ein "wichtiges internationales Signal". Deutschland brauche aber nun einen "massiven Ausbau" der Energien aus Wind und Sonne.

Abschaltung beginnt Ende 2020

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Kohle-Länder hatten sich in der Nacht darauf geeinigt, dass es grundsätzlich beim Kohleausstieg 2038 bleiben soll. In einigen Jahren soll aber geprüft werden, ob ein früherer Termin möglich ist. Ende dieses Jahres soll der erste Kraftwerksblock stillgelegt werden - und zwar im rheinischen Braunkohlerevier.



Bis Ende 2022 sollen sieben weitere Blöcke des RWE-Konzerns folgen, meist kleinere und ältere. Als erstes ostdeutsches Kraftwerk soll bis Ende 2028 die Anlage in Jänschwalde in Brandenburg komplett abgeschaltet sein. Damit kommt der Ausstieg im Westen insgesamt etwas früher und in den ostdeutschen Ländern etwas später als erwartet. Dort sollen zudem an einigen Standorten neue Gaskraftwerke gebaut werden.

Streit über Entschädigungen

Die betroffenen Kraftwerksbetreiber sollen insgesamt gut 4,3 Milliarden Euro Entschädigung erhalten. Linken-Fraktionschef Bartsch nannte dies völlig unangemessen. Die Konzerne seien die Gewinner des Kohle-Kompromisses auf Kosten der Regionen und Arbeitnehmer.



RWE-Chef Schmitz wiederum erklärte, der Schaden für RWE sei deutlich höher als die Entschädigung. Er kündigte an, dass "kurzfristig" mehr als 3.000 Stellen wegfallen; bis 2030 würden es insgesamt etwa 6.000 sein. Der Tagebau Garzweiler im Rheinland soll trotzdem noch ausgebaggert werden. Dadurch würden sechs weitere Dörfer verschwinden, in denen noch Hunderte Menschen leben. Die Gruppe "Alle Dörfer bleiben" sprach von einer "Schreckensnachricht für die Betroffenen".

Neues Steinkohlekraftwerk in NRW soll ans Netz

Umstritten ist auch die Entscheidung, im Ruhrgebiet das Steinkohlekraftwerk Datteln IV neu ans Netz gehen zu lassen - entgegen den Empfehlungen der Kohlekommission. Mehrere Umweltschutz-Organisationen und die Grünen kündigten Proteste an.



Sie bemängelten aber vor allem, dass 50 Prozent der Braunkohle-Kraftwerkskapazität noch bis 2035 am Netz bleiben soll. Das sei "klimapolitisch untragbar", sagte der Präsident des Deutschen Naturschutzrings, Niebert. Die Grünen erklärten, der Fahrplan zum Kohleausstieg sei nicht mit den Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens vereinbar. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer wiederum sagte, es könne sein, dass manche Kraftwerksblöcke "auch länger am Netz" sein müssten.

Wirtschaft warnt vor steigenden Strompreisen

Aus der Wirtschaft kommen unterschiedliche Signale. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) mahnte, nun "die Flaute beim Windausbau" zu beenden und beim Netzausbau schneller voranzukommen. Für die Wirtschaft sei entscheidend, dass sich der Wettbewerbsnachteil durch hohe Strompreise nicht verstärke. Der Bundesverband der Deutschen Industrie forderte Ausgleichszahlungen von jährlich zwei Milliarden Euro für steigende Netzentgelte bei Verbrauchern und Unternehmen.