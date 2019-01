Bundesfinanzminister Scholz will für den geplanten Ausstieg aus der Braunkohle kein zusätzliches Geld bereitstellen.

Die von der Kommission veranschlagten 40 Milliarden Euro Kosten für den Verzicht auf den Energieträger halte er zwar für "plausibel", sagte der SPD-Politiker dem "Handelsblatt". Die Summe müsse allerdings aus den laufenden Etats geleistet werden. So seien etwa hohe Investitionsmittel vorgesehen, die sich beispielsweise in den Haushalten des Verkehrs-, des Wirtschafts-, des Wissenschafts- oder des Bauministeriums befänden. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff mahnte eine vollständige Umsetzung der Vorschläge an. Woher die 40 Milliarden Euro genommen würden, sei für ihn zweitrangig.



Für den Abend war die Übergabe des Berichts der Kolhekommission an Bundeskanzlerin Merkel geplant. Anschließend sollten Beratungen mit den Ministerpräsidenten der vier betroffenen Bundesländern stattfinden.