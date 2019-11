Das Bundeswirtschaftsministerium will offenbar beim Kohle-Ausstieg allein auf freiwilliges Abschalten von Kraftwerken setzen.

Wie mehrere Medien berichten, wurden in einem neuen Gesetzentwurf aus dem Wirtschaftsministerium Passagen gestrichen, in denen noch von einer notfalls zwangsweisen Stilllegung die Rede war. Nun sei vorgesehen, die Betreiber von Steinkohlekraftwerken zumindest bis 2026 lediglich durch Prämien zum Ausstieg zu bewegen. Details zum Braunkohle-Ausstieg blieben in dem Papier noch offen.



Das Gesetz soll nächste Woche vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden. Eine Sprecherin des Umweltministeriums sagte der Deutschen Presse-Agentur, die aktuelle Fassung sei noch nicht abgestimmt. Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen, Krischer, kritisierte, der vorliegende Entwurf sei völlig unzureichend und trete die Vorschläge der Kohlekommission mit Füßen.



Der Referentenentwurf trifft auch Regelungen für den Neubau von Windkraftanlagen. Demzufolge soll die geplante Vorschrift für einen Abstand von 1.000 Metern zwischen Windrädern und Siedlungen schon dann gelten, wenn mehr als fünf Wohneinheiten zusammenstehen oder gebaut werden könnten. Der Umweltverband WWF spricht von einem "Todesstoß" für die Windenergie an Land.