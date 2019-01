Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie hat vor dem heutigen Spitzentreffen zur Kohleenergie erneut eine soziale Absicherung für die Beschäftigten gefordert.

Die Regierung müsse Verantwortung dafür übernehmen, wenn sie einen rentablen Industriezweig politisch abschalten wolle, sagte Gewerkschaftschef Vassiliadis in Hannover. Neben dem Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen müsse es ein Anpassungsgeld wie im Steinkohlebergbau geben. Damit sollen die Beschäftigten die Zeit bis zur Rente überbrücken können.



Vertreter der Bundesregierung, der betroffenen Länder und die Vorsitzenden der Kohlekommission kommen am Abend im Bundeskanzleramt zusammen, um über Hilfen beim Strukturwandel zu beraten. Grünen-Chefin Baerbock forderte, die Mittel konkret an den Kohleausstieg zu binden. Greenpeace mahnte, der Kohleausstieg müsse im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens stehen.