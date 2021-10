Sachsens Ministerpräsident Kretschmer fordert die Ampel-Unterhändler zur Vertragstreue beim Kohleausstieg auf.

Es gebe spezielle Interessen in Mitteldeutschland, sagte der CDU-Politiker im MDR-Fernsehen. So dürften die Arbeitsplätze nicht einfach verlorengehen und die Region in einen Schock versetzt werden. Deutschland brauche eine tragfähige Energieversorgung.



Im Sondierungspapier hatten sich SPD, Grüne und FDP, die derzeit über die Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung verhandeln, darauf verständigt, den Kohleausstieg idealerweise bis zum Jahr 2030 und nicht wie ursprünglich vereinbart bis 2038 zu schaffen. Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher von der SPD verteidigte die Ampel-Pläne. Die Bedingung dafür sei, dass es ausreichend regenerative Energie gebe, sagte er im ARD-Fernsehen.

