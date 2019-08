Vor dem Koalitionstreffen haben mehrere CDU-Politiker rasche Beschlüsse für den Ausstieg aus der Kohleenergie angemahnt.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Ergebnisse der Kohlekommission müssten jetzt eins zu eins umgesetzt werden. Es sei niemandem mehr zu erklären, dass sich die Deutsche Industrie mit Gewerkschaften und Greenpeace schneller auf einen Kohleausstieg einigen konnten als die Große Koalition auf die Formulierung eines Gesetzes zur Umsetzung. Man brauche Planungssicherheit, betonte der CDU-Politiker.



Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Pfeiffer, forderte ein Sondervermögen für den Strukturwandel in den betroffenen Regionen. Die Milliarden dafür könnten nicht aus dem laufenden Bundeshaushalt kommen.



Das Bundeskabinett hatte im Mai beschlossen, für den Strukturwandel in den Kohleregionen insgesamt bis zu 40 Milliarden Euro an Hilfen bereitzustellen.