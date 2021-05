Der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Laschet, lehnt Forderungen nach einem schnelleren Ausstieg aus der Kohleenergie ab.

Nach einer Präsidiumssitzung in Berlin sagte Laschet, vor allem in Ostdeutschland brauche der Strukturwandel noch Zeit. Im Westen könnte der Kohleausstieg dagegen vielleicht schneller kommen. Daran arbeite man, so Laschet. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen hatten nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz eine neue Entscheidung der Landesregierung zum Kohle-Ausstieg gefordert. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen in Düsseldorf, Schäffer, bekräftigte, bis 2030 müsse man raus aus der Braunkohle. Durch die historische Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts habe die Forderung der Grünen an Gewicht gewonnen.

