Zur Umsetzung des Kohleausstiegs wird es laut Bundeskanzlerin Merkel bis zum Mai Gesetze für die betroffenen Regionen geben.

Darin werde es etwa um Investitionen in den Strukturwandel, Anreize für Unternehmen, die Ansiedlung von Bundesbehörden und eine Beschleunigung von Planungsverfahren gehen, sagte Merkel in Berlin. Dort wurde ihr am Abend der Bericht der zuständigen Kommission übergeben. Die Kanzlerin betonte, die Bundesregierung werde die Kosten sehr sorgfältig prüfen. Zugleich sprach sie von einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Bundesfinanzminister Scholz erklärte, er werde kein zusätzliches Geld bereitstellen. Dem "Handelsblatt" sagte er, die von der Kommission veranschlagten 40 Milliarden Euro halte er zwar für "plausibel". Die Summe müsse allerdings aus den laufenden Etats geleistet werden.



So seien etwa hohe Investitionsmittel vorgesehen, die sich beispielsweise in den Haushalten des Verkehrs-, des Wirtschafts-, des Wissenschafts- oder des Bauministeriums befänden.