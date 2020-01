Zum Ausstieg aus der Braunkohleförderung soll es in der kommenden Woche Spitzentreffen geben.

Zunächst will sich die Bundesregierung mit den Betreibern der Kraftwerke verständigen. Die "Rheinische Post" berichtet, dass RWE für den Kohleausstieg bis zu zwei Milliarden Euro Entschädigung erhalten könnte. Aus Berliner Regierungskreisen hieß es dazu, die Verhandlungen dauerten an. Mitte der Woche ist zudem ein Treffen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Kohle-Länder im Kanzleramt geplant.



Nach Informationen des Magazins "Spiegel" gibt es Uneinigkeit zwischen Bund und Ländern über den Zeitplan für die Stilllegung der Kohlekraftwerke. Die Landesregierungen von Sachsen und Sachsen-Anhalt wollen sich demnach gegen eine Vereinbarung wehren: Ein Braunkohlekraftwerk bei Halle an der Saale soll vom Netz gehen, um die Inbetriebnahme eines umstrittenen Steinkohlekraftwerks in Nordrhein-Westfalen auszugleichen.