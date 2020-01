Der Verband Erneuerbare Energie fordert von der Bundesregierung einen verlässlichen Rahmen zur Förderung von umweltfreundlicher Stromproduktion.

Präsidentin Peter sagte im Deutschlandfunk, ohne ein Gesamtpaket sei es nicht möglich, den Ausstieg aus der Kohle- und der Atomenergie zu kompensieren. Die frühere Grünen-Vorsitzende betonte, insbesondere für die Kohleregionen im Osten brauche es Überlegungen, was dort mit Blick auf erneuerbare Energieformen konkret passieren könne.



Der SPD-Umweltpolitiker Miersch mahnte einen Gesamtfahrplan für den Kohleausstieg an. In den kommenden Wochen müsse ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht werden, sgte er ebenfalls im Deutschlandfunk. Im Kanzleramt findet heute Abend ein Spitzentreffen zum Kohleausstieg statt. Es geht insbesondere um den Fahrplan für ein Ende der Kohleverstromung. Die Ministerpräsidenten fordern von der Bundesregierung rasche und konkrete Zusagen zu Strukturhilfen. Weiteres Thema sind Entschädigungszahlungen für die Betreiber für das vorzeitige Abschalten von Kraftwerken.