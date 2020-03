Bundeswirtschaftsminister Altmaier ist offenbar bereit, den Gesetzentwurf zum Kohleausstieg zugunsten der Betreiber von Steinkohlekraftwerken nachzubessern.

Der CDU-Politiker sagte während der ersten Lesung im Bundestag, man werde versuchen, eine gemeinsame und für alle akzeptable Regelung zustande zu bringen. Altmaier reagierte damit auf Kritik daran, dass Steinkohlekraftwerke schon bis 2033 abgeschaltet werden sollen und es nach 2026 keine Entschädigungen mehr geben soll. Dadurch würden insbesondere Kommunen belastet. Sie betreiben die meisten Steinkohle-Meiler in Deutschland.



Altmaier bezeichnete das geplante Kohleausstiegsgesetz als historischen Schritt hin zu mehr Klimaschutz. Die letzten Braunkohlekraftwerke sollen dem Gesetzentwurf zufolge bis spätestens 2038 vom Netz gehen. Um in den betroffenen Regionen neue Arbeitsplätze zu schaffen, sollen diese Strukturfördermittel in Höhe von 40 Milliarden Euro erhalten.



SPD-Fraktionsvize Miersch sprach sich in der Bundestagsdebatte für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien aus. Das erfordere einen Pakt zwischen Bund und Ländern.



Umweltverbände kritisieren den Zeitplan für den Kohleausstieg als zu wenig ehrgeizig. Der Ausstieg müsse bis spätestens 2030 kommen, erklärte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.