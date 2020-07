Viel wird derzeit gesprochen über Sigmar Gabriel und seine Arbeit für die Fleischfabrik von Clemens Tönnies. Ein anderer Lobbyist steht dieser Tage im Hintergrund. Dabei hat Stanislaw Tillich, früher Ministerpräsident in Sachsen und heute Aufsichtsratschef des Braunkohleunternehmens Mibrag, heute sein Meisterstück vollbracht. Denn zwischendurch war Tillich auch noch Mitglied der Kohlekommission.

Erst den Kohleausstieg und damit den Strukturwandel hinauszögern, dann Entschädigungen für die Konzerne für ein am Markt eigentlich nicht mehr funktionierendes Wirtschaftsmodell mitverhandeln und schließlich im Aufsichtsrat abkassieren. Da kann selbst Sigmar Gabriel noch etwas lernen.

Klimapolitisch eine Katastrophe

Beim heute verabschiedeten Kompromiss scheint in Sachsen noch einmal die CDU als Braunkohlepartei durch – und kann einen Sieg auf ganzer Linie feiern. Denn das Land, das so lange wie möglich an der schmutzigsten der Energieversorgungen festhalten wollte und den Ausbau der Erneuerbaren Energien jahrelang verzögert hat, erhält jetzt zehn Milliarden Euro.

Die fließen auf der einen Seite in den Ausbau und Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken. Aber sie fließen auch in den Ausbau und Bau von Straßen. Direkter Nutzen für die Menschen und die Wirtschaft: strittig. Für die Umwelt: null. Natürlich ist ein Kompromiss an sich ein hoher Wert, ist es gut, feste Termine zu haben, Planungssicherheit.

Aber: Das jetzt verabschiedete Gesetz ist eine aufgeweichte Version des Kompromisses der Kommission. Und klimapolitisch eine Katastrophe. Ein Hitzesommer nach dem nächsten, und trotzdem soll den trockenen Böden in der Lausitz weiter Wasser entzogen werden, soll es noch 18 Jahre dauern, bis das letzte Braunkohlekraftwerk vom Netz geht.

Das wird teuer für künftige Generationen

In Datteln wurde vor Kurzem sogar noch ein neues Kraftwerk ans Netz gebracht – betrieben mit importierter Steinkohle. Geschäftsmodelle, die sich nur lohnen, weil sie subventioniert werden – auf Kosten der Steuerzahlenden und vor allem der Umwelt.

Vergessen scheint, dass vor Corona hunderttausende Menschen aus Angst vor der Klimaerhitzung auf die Straße gingen. Ihre Bedenken werden bei diesem Kompromiss übergangen. Den Preis aber werden sie zahlen. Schon jetzt ist absehbar, dass die Wasserproblematik etwa in der Lausitz gravierend werden dürfte. Ein Problem, das über Niedrigstände der Spree auch schon in Berlin sichtbar ist.

Beim jetzigen Kompromiss allerdings hat es nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Gut vier Milliarden für die Firmen, die sich auf ein Vielfaches davon belaufenden Ewigkeitskosten der Folgen des Bergbaus für die öffentliche Hand. Die Kosten des heute verabschiedeten Kompromisses werden künftige Generationen teuer bezahlen müssen.

Bastian Brandau (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Bastian Brandau, geboren in Lüneburg, studierte Politikwissenschaften auf Magister in Göttingen und Bologna. Erste Radioerfahrungen beim Stadtradio Göttingen, dem NDR und WDR. Volontariat beim Deutschlandradio in Berlin, Köln und Brüssel. Seit 2016 Landeskorrespondent in Sachsen.