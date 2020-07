Die Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Baerbock, geht nicht davon aus, dass Deutschland vor dem Jahr 2038 aus der Kohle aussteigen wird.

Laut Kohleausstiegsgesetz, über das Bundestag und Bunderat heute entscheiden wollen, ist zwar ein vorzeitigiger Ausstieg möglich. Baerbock sagte aber im Deutschlandfunk, die Bundesregierung habe in das Gesetz viele Maßnahmen eingebaut, so dass auch spätere Regierungen kaum die Möglichkeit hätten, früher auszusteigen. So habe die Bundesregierung beispielsweise bereits jetzt die erste mögliche Überprüfung im Jahr 2023 gestrichen.



Baerbock kritisierte zudem die geplanten Entschädigungen für die Energiekonzueren RWE und LEAG. Das Parlament entscheide heute über mehr als 4 Milliarden Euro an Entschädigungen. Allerdings handele es sich um einen Geheimvertrag. Es werde nicht einmal gegenüber den Abgeordneten offen gelegt, wer genau wieviel Geld bekomme. Baerbock sagte, sie halte das parlamentarisch für eine brisante Aktion.



Die Grünen befürworten seit Jahren einen deutlich früheren Ausstieg aus der Kohleverstromung als jetzt geplant. Die Umweltorganisation Greenpeace erklärte, man werde sich weiter für ein Ende der Kohleverbrennung bis 2030 einsetzen.