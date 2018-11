Die Kohlekommission wird ihren Abschlussbericht frühestens Ende Januar vorlegen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, soll die Entscheidung entweder bei der Sitzung am 25. Januar oder am 1. Februar fallen. Ursprünglich sollte die Kohlekommission ihre Arbeit übermorgen beenden und ihre Empfehlungen aussprechen. Auf Druck der ostdeutschen Bundesländer Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt soll aber noch einmal über Strukturhilfen, neue Jobs und Perspektiven für die Braunkohle-Regionen gesprochen werden. An der heutigen Sitzung der Kohlekommission in Berlin nehmen unter anderem Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz teil.