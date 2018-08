Die vom Energiekonzern RWE geplanten Rodungen im nordrhein-westfälischen Hambacher Forst sorgen für großen Streit: Der Umweltverband BUND droht damit, aus der Kohlekommission der Bundesregierung auszusteigen. Auch die Grünen kritisieren RWE scharf.

Ein BUND-Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, falls der Energiekonzern RWE im Zusammenhang mit dem Braunkohle-Tagebau am Hambacher Forst Rodungen vornehmen sollte, stelle das die Mitarbeit der Umweltorganisation in der Kommission infrage. Grünen-Parteichefin Baerbock warf RWE vor, Fakten zu schaffen und damit die Legitimation der Kommission zu gefährden. Sie forderte die Bundesregierung auf, ein Moratorium zum Hambacher Forst für die Zeit durchzusetzen, in der die Kohlekommission ihre Beratungen abhält. Auch der Grünen-Politiker Priggen forderte eine Abkehr von den RWE-Plänen. Es sei ein Affront des Energiekonzerns RWE, die Reste des Waldes jetzt abzuholzen, sagte Priggen im Deutschlandfunk, der Mitglied der Kohlekommission ist. Der Grünen-Politiker ist auch Vorstandvorsitzender des NRW-Landesverbandes Erneuerbare Energien, eines Lobbyverbands der Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien.



Die Kohlekommission soll bis Ende des Jahres einen Plan zum Ausstieg aus der Kohleförderung zur Stromgewinnung vorlegen. Das Gremium sich aus Vertretern von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Umweltverbänden und Bürgerinitiativen zusammen.



RWE hatte gestern Forderungen zurückgewiesen, mit den ab Oktober 2018 geplanten Rodungen zu warten, bis nach den Beratungen der Kohlekommission auszusetzen. Vorstandschef Schmitz schrieb in einem Brief an die Kommission, die Rodungen am Tagebau seien "zwingend erforderlich", da sonst das Vorankommen des Tagebaus und damit die Stromerzeugung in Kraftwerken kurzfristig in Frage gestellt werde.



NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart, FDP, schloss sich heute dieser Position an. Der Braunkohletagebau müsse sich entwickeln, damit die Kohlekraftwerke arbeiten können, von denen die Strom-, aber auch die Wärmeversorgung in diesem Land zentral abhängig seien, sagte er dem WDR.