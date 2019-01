Die Empfehlungen der Kohlekommission, die Kohleverstromung bis 2038 in Deutschland zu beenden, stoßen in der Politik bislang auf Zustimmung. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sprach von einem "guten Ergebnis" für sein Bundesland - einem von vier Ländern mit Braunkohletagebauen.

Der SPD-Politiker sagte, die Empfehlungen seien auch ein gutes Ergebnis für Klimaschutz, Energiesicherheit und akzeptable Strompreise. Nun müssten Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat die Empfehlungen schnell umsetzen. Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) sprach von einem "ganz großen Erfolg" für die Lausitz mit ungeahnten Chancen für die Zukunft.



SPD-Chefin Nahles begrüßte die Empfehlung der Kommission ebenfalls. Sie freue sich über den gefundenen Konsens, schrieb Nahles auf Twitter. Das sei das Fundament für einen erfolgreichen Weg, der Klimaschutz und die Interessen der Arbeitnehmer in den Regionen verbinde.



Der Vizevorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Nüßlein, sprach von einer guten Entscheidungsgrundlage für die Politik. Zugleich warnte der CSU-Abgeordnete vor steigenden Energiekosten. Die Strompreise dürften nicht durch die Decke gehen, sagte Nüßlein im Deutschlandfunk (audio-link). Teile der Industrie müssten entlastet werden. Man müsse auch mit der EU über die Sonderrolle Deutschlands und das Beihilferecht reden.

"Historischer Kraftakt"

Die Kohlekommission hatte zuvor in Berlin ihre Empfehlungen an die Bundesregierung zum Kohleausstieg vorgestellt. Der Vorsitzende des Gremiums, der CDU-Politiker Pofalla, sagte, das Ergebnis mit einem Ausstieg bis spätestens 2038 sei ein historischer Kraftakt. 27 von 28 stimmberechtigten Mitgliedern der Kommission hätten zugestimmt. Man gebe der Bundesregierung eine klare Leitlinie an die Hand, um Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Klimaschutz miteinander zu verbinden, betonte Pofalla.



Die Co-Vorsitzende Praetorius betonte, wenn die Politik die Empfehlungen so umsetze, werde man eine bezahlbare und sichere Energieversorgung gewährleisten können. Auch die Klimaziele für 2030 würden erreicht. Dazu müssten aber die erneuerbaren Energien und die Stromnetze ausgebaut werden.

"Daraus kann man etwas machen"

Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Tillich, der ebenfalls Co-Vorsitzender der Kommission ist, verwies auf die vereinbarten Strukturhilfen vom Bund über jährlich zwei Milliarden Euro für die betroffenen Regionen. Vereinbart sei, neue Arbeitsplätze zu schaffen, bevor die Stellen in der Kohle-Industrie wegfielen, sagte der CDU-Politiker. Die Menschen hätten damit eine klare Perspektive.

"Kein Grund zu jubeln"

Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie, Vassiliadis, sagte ebenfalls im Deutschlandfunk (Audio-Link), das Ergebnis sei ausgewogen, und man könne etwas daraus machen. Die Kohlekommission liefere aber nur eine Empfehlung, die von der Politik nun bewertet und umgesetzt werden müsse.



Er betonte indes, der Ausstieg tue "sehr weh", weil sich ein Industrieland daran mache, nach der Atomenergie nun seine zweite Energiequelle abzuschalten und zu ersetzen. Grund zu jubeln gebe es nicht. Zufrieden könne man aber sein, weil es nicht zu Strukturbrüchen komme.



Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Edenhofer, forderte weitere Schritte, damit der Ausstoß von Treibhausgasen gesenkt werde. Nötig sei eine effektive "Bepreisung" des klimaschädlichen Kohlendioxids, um über Marktmechanismen den Ausstieg abzusichern.