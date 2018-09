Vor der Sitzung der Kohlekommission hat der Vorsitzende der Bergbaugewerkschaft IGBCE, Vassiliadis, eine sachliche Diskussion in dem Gremium angemahnt.

Man wolle in den Beratungen die Chance nutzen, einen Kompromiss zu finden, sagte Vassiliadis im Deutschlandfunk (Audio). Er kritisierte erneut Bahn-Vorstand Pofalla, der nach Medienberichten ein Ende der Kohleverstromung zwischen 2035 und 2038 in Aussicht gestellt haben soll. Die Begründung für dieses Datum sei ihm schleierhaft, meinte der Gewerkschaftschef. Dagegen verlangte der Greenpeace-Vertreter in der Kommission, Kaiser, einen noch früheren Ausstieg aus der Kohle. Ein Ende bis 2030 wäre technisch und politisch möglich, sagte er der Nachrichtenagentur AFP.



Die Kohlekommission kommt am Vormittag in Berlin zusammen. Die 28 Mitglieder des Gremiums aus Politikern, Wirtschafts- und Umweltexperten sollen bis Ende des Jahres einen verbindlichen Fahrplan für den Kohleausstieg festlegen sowie Hilfen für den Strukturwandel erarbeiten.