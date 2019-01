Der Direktor der Initiative Agora Energiewende, Graichen, sieht die Einigung zum Kohleausstieg als einen ersten Schritt in die richtige Richtung.

Das Klima sei dadurch aber noch nicht gerettet, sagte Graichen im Deutschlandfunk (Audio-Link). Entscheidend sei, was in den nächsten fünf Jahren passiere. Mit einer Reduzierung der Zahl der Kohlekraftwerke um ein Drittel werde der Strom schon deutlich sauberer. Graichen betonte, das Bundeswirtschaftsministerium müsse die notwendigen Gesetze möglichst schnell auf dem Weg bringen, damit sie in diesem Jahr beschlossen werden könnten. Notwendig sei zudem, die Emissionen in den Bereichen Verkehr, Gebäude und Industrie zu reduzieren. Dort sei allerdings noch keine Diskussion erkennbar, die dem Ernst des Themas angemessen sei.



Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission hatte empfohlen, bis 2038 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Sie schlug 40 Milliarden Euro als Hilfen für die davon besonders betroffenen Regionen vor.



Die Initiative Agora Energiewende hat das selbsterklärte Ziel, politisch umsetzbare Wege für eine Energiewende in Deutschland zu entwickeln.