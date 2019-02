Greenpeace, der BUND und der Deutsche Naturschutzring haben damit gedroht, aus dem Kohlekompromiss auszusteigen.

Die Umweltverbände fordern die Abschaltung mehrerer Blöcke in zwei Kohlekraftwerken in Nordrhein-Westfalen bis spätestens 2022. So sei es im Kompromisspapier der Kommission verankert. Die Landesregierung in Düsseldorf will aber offenbar nur noch 2,4 statt der vereinbarten drei Gigawatt stilllegen.

Greenpeace-Geschäftsführer Kaiser sagte, dann würde der Minimalkonsens nicht mehr gelten. Er forderte Bundeskanzlerin Merkel auf, einzugreifen.



In der Kohle-Kommission saßen Vertreter von Industrie, Gewerkschaften, Wissenschaft und Umweltverbänden.