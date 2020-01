Kohlerevier Schlesien Dicke Luft und schwarzes Gold

Polen ist der größte Kohleförderer in der EU. Unlängst erteilte das Land dem europäischen Green Deal eine Absage. Während in Brüssel die Politiker pokern, hat unter der Erde der Wandel längst begonnen. Nirgendwo wird das deutlicher als in Katowice.

Mit Reportagen von Anja Schrum und Ernst-Ludwig von Aster

