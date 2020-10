Die Bundestagsabgeordnete Özoguz prangert eine Brandenburger Firma an, die einen Ausbildungsplatz-Bewerber aufgrund seines muslimischen Glaubens abgelehnt hat.

Künftige Aufträge an die Firma sollten überdacht werden, erklärte die SPD-Politikerin und frühere Staatsministerin. Sie zog zudem die Qualifizierung des Geschäftsführers in Zweifel und kritisierte das Weltbild, das in dem Betrieb - Zitat - gezüchtet werde.



Das mittelständische Unternehmen aus Kolkwitz-Krieschow hatte dem Bewerber mitgeteilt, seine Mitarbeit als praktizierender Muslim sei unerwünscht. Wie der RBB weiter berichtete, bewarb sich der Mann um einen Ausbildungsplatz als Tief- und Straßenbauer.

