In Belgien haben Abgeordnete gefordert, dass Rentenzahlungen aus Deutschland an Kollaborateure in der NS-Zeit gestoppt werden. Sie sollen im Zweiten Weltkrieg auf Seiten des Nazi-Regimes gekämpft haben. Weil sie verletzt wurden, bekommen sie eine Opferrente.

Das Parlament in Brüssel forderte die Bundesregierung in einer Entschließung auf, die Zahlungen einzustellen. Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums in Berlin gibt es 18 Leistungsempfänger in dem Nachbarland.

Bundesarbeitsministerium: Keine Angehörigen der Waffen-SS

Keiner von ihnen sei Angehöriger der Waffen-SS gewesen. Für in Belgien lebende Berechtigte sei laut dem Bundesversorgungsgesetz das Land Nordrhein-Westfalen zuständig.



Der Historiker Christophe Brüll an der Universität Luxemburg sagte der Nachrichtenagentur afp, Anspruch auf deutsche Opferrenten hätten in Belgien sowohl deutschsprachige Ostbelgier, die zwangseingezogen wurden, als auch Flamen und Wallonen, die sich den deutschen Streitkräften anschlossen hatten. Für den Rentenbezug aus Deutschland müssten sie eine Kriegsverletzung nachweisen und dürften nicht wegen Kriegsverbrechen verurteilt worden sein.

Rente nicht für Dienst in Wehrmacht

Das Bundesarbeitsministerium stellte klar, Leistungen nach dem Versorgungsgesetz würden an Kriegsopfer bei gesundheitlichen Schäden - etwa durch militärischen Dienst - gezahlt; jedoch nicht für den Dienst in der Wehrmacht oder der Waffen-SS. Ein Entzug der Leistungen sei möglich, wenn während der Zeit des NS-Regimes gegen die Grundsätze der Menschlichkeit verstoßen worden sei.



Seit 2008 ist es den Bundesländern, die zuständig sind, erlaubt, Zahlungen auszusetzen. Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums wurde von dieser Regelung 99 Mal Gebrauch gemacht.



Weil die Opferrenten auch von Nazis, Kriegsverbrechern und ausländischen Kollaborateuren bezogen werden können, sind sie umstritten. Wie die Deutsche Welle berichtet, wurde 1989 in einem Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes festgelegt, dass Ansprüche von ehemaligen Soldaten zu versagen sind, wenn der Berechtigte gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat. Allerdings gilt die Änderung nur für Anträge auf Leistungen, die nach dem 13. November 1997 gestellt wurden.