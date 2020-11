Die kirchlichen Hilfswerke "Brot für die Welt" und "Adveniat" beginnen heute mit ihren Weihnachtsaktionen.

"Brot für die Welt" eröffnet seine 62. Spendenaktion mit einem Gottesdienst in Speyer. Im Fokus der evangelischen Organisation steht in diesem Jahr das Thema Kinderarbeit. Mit dem gesammelten Geld sollen weltweit Projekte gefördert werden, die Kinder vor ausbeuterischer Arbeit schützen und ihnen den Schulbesuch ermöglichen.



Das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat startet seine 60. Aktion mit vier Gottesdiensten im Bistum Würzburg. Sie soll "Nöte und Sorgen der Landbevölkerung" in den Blickpunkt rücken.

