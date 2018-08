Die Bundesregierung gibt heute menschliche Gebeine an Namibia zurück.

Es handelt sich um fast 30 menschliche Knochen und Schädel, die im Laufe der deutschen Kolonialzeit aus dem damaligen Südwestafrika entwendet worden waren. Bei einer Zeremonie in Berlin sollen die Gebeine von einer namibische Delegation entgegen genommen werden. Für Freitag ist ein Staatsakt in der namibischen Hauptstadt Windhuk geplant, an dem auch die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Müntefering, teilnehmen wird.



Seit Jahren verhandelt Deutschland mit Namibia über eine Wiedergutmachung für die Gräueltaten der Kolonialzeit anfang des 20.Jahrhunderts. Deutsche Kolonialtruppen schlugen damals Aufstände der Volksgruppen der Herero und Nama brutal nieder. Schätzungen zufolge kamen bis zu 70.000 Menschen ums Leben. Historiker sprechen von Völkermord.