Rund einhundert Jahre nach dem Ende der Kolonialherrschaft im damaligen Deutsch-Südwestafrika hat die Bundesregierung menschliche Gebeine an Namibia zurückgegeben.

Die Zeremonie fand im Rahmen eines Gedenkgottesdienstes in Berlin statt. Deutsche Truppen hatten von 1904 bis 1908 Aufstände der Herero und Nama niedergeschlagen. Schätzungen zufolge kamen dabei bis zu 70.000 Menschen ums Leben. Historiker sprechen von Völkermord.



Deutschland sieht sich wegen der Gräueltaten nach den Worten des Sondergesandten für Namibia, Polenz, in der politisch-moralischen Pflicht. Dies solle auch in einer offiziellen Entschuldigung zum Ausdruck kommen, erklärte Polenz im Bayerischen Rundfunk.