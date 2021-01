In Australien haben tausende Menschen gegen den sogenannten "Australia Day" protestiert, mit dem an die Ankunft der Briten im Jahr 1788 erinnert wird.

In der Folge wurde das Land kolonisiert und die Ureinwohner Australiens wurden bekämpft. Deshalb wird dieser Tag von Kritikern auch "Invasion Day" genannt - zu Deutsch "Der Tag der Invasion". In Sydney kamen rund 3.000 Demonstranten zur Unterstützung der indigenen Völker zusammen. Die Polizei hatte zuvor vor großen Zusammenkünften gewarnt, weil diese in der Corona-Pandemie verboten seien. In Melbourne teilten sich die Demonstranten deshalb in kleinere Gruppen von je 100 Personen auf und organisierten Protestzüge durch das Zentrum der Stadt.

