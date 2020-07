Die Historikerin Rebekka Habermas hat dazu aufgerufen, weiter über den Begriff "Mohr" in Namensbezeichnungen zu diskutieren.

Wenn eine breitere Öffentlichkeit - also jenseits der Universitäten - darüber spreche, entstehe so etwas wie eine Vorstellung, dass es ein Problem mit dem Wort geben könne, sagte sie im Deutschlandfunk. Dann könnten mehr Menschen erkennen, dass der Begriff "Mohr" "Spuren von Rassismus" beinhalte, die wiederum historische Hintergründe im Kolonialismus hätten. "Wenn sich ein Großteil der Bevölkerung heute daran stört, dann finde ich das ein wichtiges Argument", führte die Historikerin aus. Eine Apotheke möge sich vielleicht weiter "Mohrenapotheke" nennen, entscheidend aber sei die Diskussion darüber.



Das Wort "Mohr" als Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe verschwand in der Vergangenheit bereits aus dem Namen für Schokoküsse oder dem Logo der Firma Sarotti. Vergangene Woche stoppte der Berliner Senat das Vorhaben der Verkehrsbetriebe BVG, den U-Bahnhof "Mohrenstraße" umzubenennen. "Schnellschüsse" seien in solchen Angelegenheiten nicht angebracht, sagte Wirtschaftssenatorin Pop (Grüne). Sie forderte ein "offenes Verfahren" unter Beteiligung von Verbänden, Initiativen und Anrainern. Auch in Köln ist eine Debatte über eine "Mohrenstraße" entbrannt.

Kaschuba warnt vor vorschnellen Umbenennungen

Der Kulturhistoriker Wolfgang Kaschuba warnte vor vorschnellen Änderungem. Dem "Tagesspiegel" sagte er, es sei gut, eine Debatte über die Kolonialgeschichte zu führen. Die Umbenennung von Straßen ebne aber eine "schwierige und schmerzhafte Geschichtslandschaft" eher ein. Die meisten Quellen seien sich einig, "dass die Bezeichnung mehr mit der regionalen Herkunft aus Mauretanien als mit der Hautfarbe zu tun hat. Der Mohr sei vor allem in Südeuropa ein Feindbild gewesen, "er war der Eroberer, nicht die Sklavenfigur".



Zur Debatte über den Umgang mit Denkmälern, die an rassistische "Helden" der Kolonialzeit erinnern, führte Rebekka Habermas aus: "Das Mindeste, was man tun kann, ist eine erläuternde Tafel anbringen an den jeweiligen Denkmälern und die Diskussion über diese Personen in irgendeiner Form festhalten." So werde das Denkmal nicht mehr als Ort der positiven Erinnerung an diese Personen begriffen, sondern als Ort der Diskussion über den Kolonialismus.