In Belgien haben fünf Frauen von schwarzen Müttern und weißen Vätern den Staat wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verklagt.

Die Frauen verlangen von der ehemaligen Kolonialmacht, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass sie als Kinder im Kongo ihren Familien weggenommen wurden, um, wie es damals hieß, "die Schande" einer Mischehe zu vertuschen. Wie Tausende andere Kinder wurden die fünf in kirchliche Einrichtungen gesteckt und unter harten Umständen erzogen. Der Klage wird ab heute vor einem Gericht in Brüssel verhandelt.



Die Klägerinnen kamen zwischen 1945 und 1950 zur Welt. Ihre Anwälte erklärten, sie seien zwischen zwei und vier Jahre alt gewesen, als sie auf Antrag der belgischen Kolonialverwaltung in Zusammenarbeit mit den örtlichen katholischen Kirchenbehörden verschleppt wurden. Die Frauen fordern eine Entschädigung von jeweils 50.000 Euro. Eine der Anwältinnen fügte hinzu, letztlich strebe man aber mit der Klage eine gesetzliche Regelung in Belgien für alle Betroffenen an, damit der belgische Staat die begangenen Verbrechen und das Leid der Kinder anerkenne.



Kinder mit schwarzem und weißem Elternteil wurden als Métis-Kinder bezeichnet und in der Regel isoliert. So sollte auch verhindert werden, dass sie später in ihrem Leben eine Verbindung zu Belgien herstellen. Nach der Unabhängigkeit des Kongo 1960 seien die Kinder sowohl vom Staat als auch von der Kirche im Stich gelassen worden, hieß es. Einige seien von Milizenkämpfern sexuell missbraucht worden. Die belgische Regierung hatte sich 2019 für die Rolle des Staates bei der Entführung tausender Babys von ihren afrikanischen Müttern entschuldigt. Im vergangenen Jahr dann hatte mit König Philippe zum ersten Mal in der Geschichte Belgiens ein regierender Monarch sein Bedauern über die verübten Kolonialverbrechen ausgedrückt.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.