Kolumbien gewinnt gegen Jamaika und steht damit im Virtelfinale der WM. (Hamish Blair / AP / dpa / Hamish Blair)

Das Siegtor für Kolumbien schoss Kapitänin Catalina Usme in der 51. Minute. In der Runde der letzten acht Teams wird Kolumbien am kommenden Samstag gegen England antreten. Es geht dann um den Einzug ins Halbfinale. Kolumbien hatte in der Vorrunde Deutschland mit 2:1 besiegt.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.