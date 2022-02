In Kolumbien sind Schwangerschaftsabbrüche künftig bis zur 24. Woche erlaubt. (imago)

Bislang war der Abbruch von Schwangerschaften in dem südamerikanischen Land nur in besonderen Fällen erlaubt - etwa nach einer Vergewaltigung, bei Lebensunfähigkeit des Fötus oder bei Gefahr für das Leben der Mutter. Schätzungen zufolge gab es dort jährlich rund 400.000 illegale Abtreibungen. Die Regionalchefin von Amnesty International, Rosas, sprach von einem historischen Sieg für die Frauenbewegung in Kolumbien.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.