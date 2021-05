Bei neuen Protesten in der kolumbianischen Stadt Cali sind 13 Menschen ums Leben gekommen.

Bewaffnete Zivilisten hätten auf Demonstrierende geschossen, sagte der Bürgermeister der Stadt der örtlichen Zeitung "El País". Menschenrechtler hatte bereits vor Tagen davon gesprochen, dass Sicherheitskräfte in Zivil in die Protestkundgebungen eingeschleust worden seien. Am Freitag war es in der Millionenstadt zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen. Acht Menschen wurden dabei erschossen. Daraufhin schickte Präsident Duque das Militär nach Cali.



Seit Ende April gibt es in Kolumbien regelmäßig Proteste gegen die Regierung. Auslöser waren Pläne für Steuererhöhungen, die inzwischen zurückgenommen wurden.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.