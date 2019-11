Am Rande von Massenprotesten gegen die kolumbianische Regierung ist es in mehreren Städten des südamerikanischen Landes zu Ausschreitungen gekommen.

Vermummte Personen schleuderten Steine auf Polizisten. Demonstrierende steckten Barrikaden in Brand, zerstörten Bushaltestellen und verwüsteten Geschäfte. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. In Cali verhängte der Bürgermeister eine Ausgangssperre.



An den zumeist friedlichen Großkundgebungen im ganzen Land nahmen nach Schätzungen der Behörden mehr als 200.000 Menschen teil. Sie kritisierten wirtschaftliche Ungleichheit, Gewalt gegen indigene Menschen und Aktivisten sowie Korruption. Präsident Duque sagte, man höre die Menschen und wolle den sozialen Dialog vertiefen.